ホンマゴルフ レインウェア RED メンズ ブラック 日本 M (日本サイズM相当)【2024年最新】

商品情報

【商品名】

ホンマゴルフ レインウェア RED メンズ ブラック 日本 M (日本サイズM相当)



【商品説明】

・SIZE:L トップス(ゆき丈:86.5cm 身幅:60cm 着丈:69cm)パンツ(ウエスト:84cm 股上:29.5cm わたり幅:35cm 股下:80cm 裾幅:18.5cm)

・SIZE:M トップス(ゆき丈:84.5cm 身幅:58cm 着丈:67.5cm)パンツ(ウエスト:82cm 股上:29cm わたり幅:34cm 股下:78cm 裾幅:18cm)

・SIZE:XL トップス(ゆき丈:87.5cm 身幅:62cm 着丈:71.5cm)パンツ(ウエスト:86cm 股上:30cm わたり幅:35.5cm 股下:80cm 裾幅:20cm)

・素材構成: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 31.60 cm

奥行 : 42.60 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。