『女優ミラー おしゃれ クリスタル 三色調光・無段階調光 LEDライト付き ドレッサー ハリウッドミラー 化粧鏡 女優鏡 卓上ミラー LEDミラー スタンドミラー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 03時 43分に出品され03月08日 03時 43分に終了予定です。即決価格は8,202円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【素材】金属（アルミ ) 、クリスタル、ガラス



【女優ミラー】

女優気分になれるミラー!!! 上下左右から照らすことがポイント、夜に化粧する時でも高輝度LED照明で、肌色を美しく、影をつくらず顔全体をしっかりと照らして毎日メイクをもっと楽しみます。美しいメイクを作ることができ、自信を持って、新しい1日を迎え始めます。

【三色調光でき】

三色調光は冷光、暖光、自然光3つの照明モードがあります。タッチスイッチを短くタッチすると、照明モードを切り替えます。

【無段階明るさ調整でき】

ぴかーん~で照らす!!! 自らに最も合う明るさの下で、もっと快適に！もっと楽しくなります。ボタンを長押し続けると、無段階調光が出来ます。