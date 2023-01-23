ペットハウス キャットハウス ラグタスコーン NV ネイビー 〔Mサイズ：約W47×D47×H45cm〕 猫用ハウス 猫ハウス 猫の家 猫のハウス【2025の人気アイテム】

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ペットハウス キャットハウス ラグタスコーン NV ネイビー 〔Mサイズ：約W47×D47×H45cm〕 猫用ハウス 猫ハウス 猫の家 猫のハウス

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【商品名】 ラグタスコーン NV ネイビー 【Mサイズ：約W47×D47×H45cm】 【商品説明】 ペットにも人気のRugtasuタイルラグシリーズから まるでカラーコーンみたいなペットハウス Rugtasu Cone (ラグタスコーン) ができました! カラー:ネイビー NV 商品サイズ(cm）約W47×D47×H45 品質ポリエステル100％ 洗濯について：洗濯機で丸洗いOK 【配送について】 ・本商品は、北海道・沖縄・離島への配送はいたしかねます。 あらかじめご了承ください。 【注意事項】 ・モニターの種類やパソコンの環境により、実際の商品のお色と若干異なる場合がございます。 あらかじめご了承ください。・・・続きは下へ