『molten(モルテン) サッカーコーナーフラッグCFDX用ポール CFDXP【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 10時 13分に出品され03月25日 10時 13分に終了予定です。即決価格は8,191円に設定されています。現在593件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他スポーツ用品

【商品名】

molten(モルテン) サッカーコーナーフラッグCFDX用ポール CFDXP



【商品説明】

・Pack of 1



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 6.00 cm

奥行 : 185.00 cm

重量 : 1.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。