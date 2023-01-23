『九桜 剣道 道具袋 ファッションナイロン ボストン少年用リュック式 黒 FN73B【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 01時 04分に出品され03月19日 01時 04分に終了予定です。即決価格は8,191円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
九桜 剣道 道具袋 ファッションナイロン ボストン少年用リュック式 黒 FN73B
【商品説明】
・カラー:黒色
・原産国:日本
【サイズ】
高さ : 6.90 cm
横幅 : 28.30 cm
奥行 : 44.20 cm
重量 : 1.05 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8191円
790 入札履歴
終了
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