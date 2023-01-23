『?Dorellaドレラー 言いたい話 ペンダント ジュエリー 925純銀製 ブルートパーズ 天然宝石 ハート ダブルハート ３月 12月 誕【お歳暮】』はヤフオクでから05月17日 08時 39分に出品され05月17日 08時 39分に終了予定です。即決価格は8,189円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
?Dorellaドレラー 言いたい話 ペンダント ジュエリー 925純銀製 ブルートパーズ 天然宝石 ハート ダブルハート ３月 12月 誕
【商品説明】
・? 高級ジュエリー? 天然宝石ブルートパーズ １２月 誕生石 ペンダント ネックレス、４５cm「+5cm」Dorella言いたい話 Bシリーズ ペンダントネックレス、純銀制、表は１８ｋ白金メッキ、ハート ダブルハート ジュエリー ネックレス、最長５０cm調整できます。宝石：スイスブルートパーズ。
・?大事な人へのプレゼント ? 高級ジュエリーは大切な恋人・奥様・ご家族・友人・お母さんなどにプレゼントすれば きっと喜ばせるでしょう。また誕生日、記念日、バレンタイン、ホワイトデー、結婚記念日、卒業式、お祝いなど是非ご利用ください。
・?意味を持ち ? Dorella ジュエリー シリーズが人へ送るとき、
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 13.40 cm
奥行 : 20.20 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8189円
674 入札履歴
終了
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