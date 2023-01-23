『GLIDiC TW-9000/メタリックブラック 正規代理店品 完全ワイヤレスイヤホン 小 SB-WS91-MRTW/BK【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 12時 26分に出品され03月22日 12時 26分に終了予定です。即決価格は8,187円に設定されています。現在719件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GLIDiC TW-9000/メタリックブラック 正規代理店品 完全ワイヤレスイヤホン 小 SB-WS91-MRTW/BK
【サイズ】
高さ : 4.50 cm
横幅 : 11.90 cm
奥行 : 19.00 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8187円
719 入札履歴
終了
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