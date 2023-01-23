『ナーフ ミニブラスターマイクロシュート NERF オーバーウォッチD.Va MicroShots Overwatch 送料無料【2024年最新】 』はヤフオクでから04月30日 22時 13分に出品され04月30日 22時 13分に終了予定です。即決価格は8,186円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ナーフ NERF
オーバーウォッチ（D.Va）マイクロシュート、ミニブラスターです。
ミニブラスターはオーバーウォッチキャラクターのディーバのスタイルを採用しています。オーバーウォッチゲーム好きにおすすめのコレクター向け製品です。
ダーツは一度に1つだけ飛ばすことができます。
製品にはスペシャルカラーのダーツが2個含まれています。
ナーフ（NERF）はアメリカで生まれたおもちゃブランドです。1969年にナーフボール製品が生まれてから様々なおもちゃを開発してきました。特に拳銃型のおもちゃがとなり、大人も楽しめる野外おもちゃブランドとして世界的に有名になりました。
アイテムナンバー: E3568CU00
サイズ(約): 4.3×16.5×21.5cm
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落札価格8186円
714 入札履歴
終了
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