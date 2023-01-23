『[エドウィン] カジュアルパンツ インターナショナルベーシック ルーズフレックス (ストレッチ) 大きいサイズ F404 メンズ ダークブルー 48【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 03時 02分に出品され03月10日 03時 02分に終了予定です。即決価格は8,185円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 動きやすい、はきやすい。リラックス感のあるストレッチ・ジーンズ 404 FLEX。ゆとりのある安心の股上、ヒップにゆとりのあラインとほどよいフィット感で、スラッとしたきれいなラインになっています。ウエスト部にもストレッチ性を持たせているのもポイントです。ゆったりとはきたい方、スポーツマン体型の方などにおすすめです。

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