『福徳長 甲斐の国 鬼ころし 2Lパック×2ケース（全12本） 送料無料【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 04時 53分に出品され04月14日 04時 53分に終了予定です。即決価格は8,182円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 国産米１００％使用した天然水仕込の旨口のお酒です。どのようなお料理とも相性抜群の定番の晩酌酒です。

酒質：普通酒

内容量：2L×2ケース（全12本）

原料米：国産米１００％

アルコール度数：13度

販売者：福徳長酒類株式会社 商品カテゴリ 近江うまいもん屋 日本酒 食品 ドリンク、水、お酒 日本酒 その他日本酒

JANコード/ISBNコード 4978432052507

商品コード 12282180-2mu