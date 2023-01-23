『福徳長 甲斐の国 鬼ころし 2Lパック×2ケース（全12本） 送料無料【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 04時 53分に出品され04月14日 04時 53分に終了予定です。即決価格は8,182円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
国産米１００％使用した天然水仕込の旨口のお酒です。どのようなお料理とも相性抜群の定番の晩酌酒です。
酒質：普通酒
内容量：2L×2ケース（全12本）
原料米：国産米１００％
アルコール度数：13度
販売者：福徳長酒類株式会社
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4978432052507
商品コード
12282180-2mu
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落札価格8182円
812 入札履歴
終了
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