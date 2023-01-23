『MyArcade 6.75インチ レトロ KARATE CHAMP ミニゲーム ブルー & ブラック DGUNL-3204【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 10時 38分に出品され04月22日 10時 38分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在936件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|MyArcade 6.75インチ レトロ KARATE CHAMP ミニゲーム ブルー & ブラック DGUNL-3204
|ブランド名
|DreamGEAR
|商品コメント
|フルカラーの2.75インチ画面。brオリジナルの空手チャンプアーケードキャビネットに触発されたアートワークが特徴です。br取り外し可能なジョイスティック。
税関で開封される可能性がございます
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0301660560201
商品コード
YS0000021740285650
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落札価格8176円
936 入札履歴
終了
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