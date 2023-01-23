『MyArcade 6.75インチ レトロ KARATE CHAMP ミニゲーム ブルー & ブラック DGUNL-3204【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 10時 38分に出品され04月22日 10時 38分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在936件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 MyArcade 6.75インチ レトロ KARATE CHAMP ミニゲーム ブルー & ブラック DGUNL-3204 ブランド名 DreamGEAR 商品コメント フルカラーの2.75インチ画面。brオリジナルの空手チャンプアーケードキャビネットに触発されたアートワークが特徴です。br取り外し可能なジョイスティック。 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab ゲーム・玩具 ゲーム、おもちゃ おもちゃ 電子玩具

JANコード/ISBNコード 0301660560201

商品コード YS0000021740285650