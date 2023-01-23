メール便送料無料 アリーナ 水泳 トレーニングワンピーススパッツ(オープンバック・ミドルレッグ) レディス DIS-3053W-GRN【2024年最新】

商品情報

水泳 / ミドルボックス

耐久性に優れたTOUGHSUITシリーズのDISNEYデザインモデル。塩素に強く長持ちするため、練習頻度が高く、ハードなトレーニングをこなすスイマーにオススメの水着です。アリーナオリジナルのミドルスパッツタイプで、股周りの露出を抑え、安心感があります。アリーナが展開するDISNEYプロパーラインナップの中で、過去最高の11キャラクターが描かれたスペシャルデザインです。カラーリングは、少しレトロ風をイメージしています。みなさんは、11キャラクター全部分かりますか?※こちらの水着は、パッドが取り付けられる仕様となっておりますので、別売り引っかけパッドをご購入いただければ、パッドあり水着としてもご着用いただけます。また、この製品は縫製上、一点一点プリント柄の見え方に違いが生じますので予めご了承ください。

・素材名：タフスキンEP / タフスキンE / フルダルUV

・素材：ポリエステル 複合繊維 (ポリエステル) ポリウレタン



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