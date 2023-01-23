『The Learning Journey - Puzzle Doubles! Create A Scene - Castle - Puzzle for【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 19時 26分に出品され03月20日 19時 26分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|The Learning Journey - Puzzle Doubles! Create A Scene - Castle - Puzzle for Kids - Toddler Games & Gifts for Boys & Girls Ages 3 Years and Up - Award Winning Games and Puzzles
|ブランド名
|商品コメント
| KEY FEATURES ? The Create a Scene series combines a puzzle with lots of imagination to create a fun and interactive learning experience for children. During assembly， children can create their own scenes and stories with interchangeable pieces! The bright illustrations of friendly faces， pets and charming landscapes encourage parent-child conversation. Each puzzle has over 60 large pieces that are easy for little hands to maneuver and measures a giant 3’ x 2’! Ages 3+ years.
EDUCATIONAL BENEFITS ? Promotes tactile and motor skills， thinking and learning， and life and social skills
SUPPORTS DEVELOPMENTAL SKILLS ? Builds SELF-CONFIDENCE. Promotes PROBLEM-SOLVING. Develops COOPERATION SKILLS. Encourages CREATIVITY and IMAGINATION. Provides hours of interactive learning fun.
SAFETY - All Learning Journey products are regularly safety tested and in compliance with all domestic and international toy safety regulations
AWARD WINNING PRODUCTS ? Fun fact: The Learning Journey has an extensive line of award winning educational toys that have been tested by the most important panel of judges kids!
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0657092234884
商品コード
YS0000046038873794
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落札価格8176円
664 入札履歴
終了
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