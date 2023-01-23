『P.Golf ピーゴルフ ヘッドカバー 黒猫1，3，5，UTセット (*４点セット)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 19時 42分に出品され03月08日 19時 42分に終了予定です。即決価格は8,175円に設定されています。現在305件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

P.Golf ピーゴルフ ヘッドカバー 黒猫【1，3，5，UTセット】 (【*４点セット】)



【商品説明】

・ドライバーカバー 縦 35? 幅 16.5?

・フェアウェイウッドカバー 縦 28? 幅 12?

CMR-X09NL725VL

【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。