『BriSunshine 猫 ケージ 3段 トイレ付き キャットケージ 大型 多頭飼い 耐荷重10kg DIY可能 ハンモック/爪とぎ/はしご【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 05時 20分に出品され03月24日 05時 20分に終了予定です。即決価格は8,173円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BriSunshine 猫 ケージ 3段 トイレ付き キャットケージ 大型 多頭飼い 耐荷重10kg DIY可能 ハンモック/爪とぎ/はしご
【商品説明】
・【??DIY可能＆改良した素材】自由に組み替えてられるデザインで、より多くの場面に適応できます。個人の好みや実際の状況、ペットの成長に合わせて、ケージをDIYして、2段、3段と4段を組み立てられ、よりフレキシブルで楽しいケージになります。高品質の鉄を主成分とし、樹脂板は改良して、前ロットのものより厚みが上がって、もっとがっちりで耐久性があり、壊れにくく、防錆や耐食機能もあり、ネコケージとして長く使うことができます。（部品の樹脂板は別途購入できます。）
・【??お勧めの理由】メッシュパネルと樹脂板で構成されたケージは、飼い主はメッシュパネル越しに猫の様子を観察でき、猫は樹脂板で囲まれた隠れ家で安心
【サイズ】
高さ : 20.60 cm
横幅 : 39.20 cm
奥行 : 51.70 cm
重量 : 9.86 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
レバーハンドル(MCS錠(12)) 4色有り
¥ 8163
ペット用ベッド，快適なドーナツ型の犬小屋，丸い犬と猫用の犬小屋，超柔らかく洗えるクッション，冬に暖かいソファ，特別オファー
¥ 8157
キャットケージ 2段タイプ キャスター付きで設置場所を選ばない ペットケージ ピンク 猫ケージ キャットルーム 階段付き
¥ 8151
MARK43 1/43 ホンダ レジェンド 2 ドア ハードトップ (KA3) カスタムバージョン シルバー 完成品 PM43146CS
¥ 8149
ペット仏壇 ペット仏具 ペット祭壇 ペット供養
¥ 8147
ペット仏壇 ペット仏具 ペット祭壇 ペット供養
¥ 8147
Valonii Rechargeable Motion Activated Cat Laser Toy Automatic，Interactive Cat Toys for Indoor Kitten/Dogs/Puppy，Fast and Slow Mode，1200 mAh 好評販売中
¥ 8142
Valonii Rechargeable Motion Activated Cat Laser Toy Automatic，Interactive Cat Toys for Indoor Kitten/Dogs/Puppy，Fast and Slow Mode，1200 mAh 好評販売中
¥ 8141
[ ペットセーフ ] PetSafe 犬用 ハーネス デラックス イージーウォークハーネス 中型犬 M サイズ Deluxe Easy Walk Harness M EWH-D-HC-M-OCN オーシ好評販売中
¥ 8139
ジェックス Harmony グラスハーモニーマルチ600 ガラス製クリアケージ ハムスター・小動物用 W58×D39.2×H32cm
¥ 8139
Alebert?猫ケージ?キャットケージ?幅70*奥行43*高さ89cm?猫 ケージ 2段 大型?ペットケージ 折りたたみ?ドア付き?ワイド
¥ 8138
ファープラスト アトラス 20EL キャリー WH/BK Atlas 耐荷重8kgまで 猫 小動物 ペット用 通院 外出 おでかけ 旅行 ホ
¥ 8138
Baby Gate Pet Gate Magic Gate for Dogs， Queenii Safety Guard Gate Retractable Mesh Dog Gate， Portable Folding Childs Safety Gates Install A好評販売中
¥ 8134
ARENTI Indoor Home Security WiFi Camera Baby Monitor IP Camera Pet Camera for Dogs/Cats with App 1080P FHD， Night Vision， 2-Way Audio， Motio好評販売中
¥ 8134
Pedono Cat Laser Toy Automatic， USB Rechargeable Interactive Anxiety Relief Space Baby 3 Modes Exercise Pointer，Auto On/Off， Fast/Slow Speed好評販売中
¥ 8133
猫ケージ 大ケージ 室内飼い スチール製 引き出しトイレ付 掃除簡単 移動便利 組み立て簡単 ペットケージ ルームケージ 2段 3段 多頭飼
¥ 8131
猫ケージ 大ケージ 室内飼い スチール製 引き出しトイレ付 掃除簡単 移動便利 組み立て簡単 ペットケージ ルームケージ 2段 3段 多頭飼
¥ 8131
猫ケージ 大ケージ 室内飼い スチール製 引き出しトイレ付 掃除簡単 移動便利 組み立て簡単 ペットケージ ルームケージ 2段 3段 多頭飼
¥ 8131
落札価格8173円
931 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！