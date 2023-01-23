『Kenko 双眼鏡 ultraVIEW M 10×25FMC 10倍 レッド UVM1025RD【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 03時 19分に出品され03月04日 03時 19分に終了予定です。即決価格は8,163円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Kenko 双眼鏡 ultraVIEW M 10×25FMC 10倍 レッド UVM1025RD
【商品説明】
・倍率10倍
・実視界:5.6
・小ぶりな外装で光学にもこだわった「ultraVIEW M」シリーズ
・眼鏡をかけたままでも快適に見ることが可能
・豊富なカラーバリエーション
・重量:250g
・長時間の観察も疲れにくい
・隅々まで明るくシャープでクリアな視界を実現
【サイズ】
高さ : 8.40 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 15.40 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8163円
475 入札履歴
終了
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