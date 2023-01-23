『Kenko 双眼鏡 ultraVIEW M 10×25FMC 10倍 レッド UVM1025RD【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 03時 19分に出品され03月04日 03時 19分に終了予定です。即決価格は8,163円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kenko 双眼鏡 ultraVIEW M 10×25FMC 10倍 レッド UVM1025RD



【商品説明】

・倍率10倍

・実視界:5.6

・小ぶりな外装で光学にもこだわった「ultraVIEW M」シリーズ

・眼鏡をかけたままでも快適に見ることが可能

・豊富なカラーバリエーション

・重量:250g

・長時間の観察も疲れにくい

・隅々まで明るくシャープでクリアな視界を実現



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 15.40 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。