『HGM クッション 付き エレキ ギター 全般用 ギグ ケース バッグ HGMDG80【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 22時 54分に出品され05月06日 22時 54分に終了予定です。即決価格は8,147円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
HGM クッション 付き エレキ ギター 全般用 ギグ ケース バッグ HGMDG80
【商品説明】
・※ラッカー塗装のギターを【長時間保管】しておくと、塗装が変質、変色する可能性がありますので、長期間の保管には十分ご注意ください。
・、商品ページの都合上、商品説明分が各楽器ごとの箇条書きになります。ページ内それぞれのタイプの商品説明をお読みください。
・エレキベース全般用は、ストラトキャスター、レスポール、テレキャスターなどの一般的な形状の楽器に対応しています。ストラトキャスター、レスポール、テレキャスターなどが収納可能
・クッション性にすぐれており、クッションの最大厚は約2.0cmありますので、車中に入れての持ち運びや、ホコリが被るのを防止する保管用、などの用途に最適です。
・外出、自転車での持ち運びを希望される方は、ショルダー機能の付いた、クッ
【サイズ】
高さ : 11.80 cm
横幅 : 38.60 cm
奥行 : 59.80 cm
重量 : 1.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8147円
659 入札履歴
終了
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