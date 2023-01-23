『Ferrari フェラーリ SF90Stradale ミニカー モデル スケール1/24 おもちゃカー レーシング コレクション ギフト 男の子 子供 大人 プレゼント 飾り 模型【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 22時 23分に出品され05月04日 22時 23分に終了予定です。即決価格は8,141円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Ferrari（フェラーリ）SF90Stradale ミニモデルカー



モデル番号:フェラーリSF90Stradale レーシング

カラー：レッド、ブラック

モデルサイズ：19.3x8.3x4.7cm

カラーボックス仕様：24*10*12.5cm

製品比率：1/24

重量：約600g

素材：合金ボディ、ゴムタイヤ

機能：

左右の車のドアが開く可能

前輪ステアリング機能

一部の車では、エンジンカバーを開く可能



生産地：海外



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