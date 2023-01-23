セール白_倍率交換なし_単品 Hazuki ハズキルーペ ラージ 1.6倍 クリアレンズ 白【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

セール白_倍率交換なし_単品 Hazuki ハズキルーペ ラージ 1.6倍 クリアレンズ 白



ハズキが提供する保証は対象外になります。



拡大倍率: 1.6倍/ 屈折率: 2.5Dpt



クリアレンズ (ブルーライト35%カット) UV紫外線99.99%カット



手元での作業向け (焦点距離: 30~40cm)



レンズサイズ:大きなレンズ



入数:1個

フレーム色:白

拡大倍率:1.6倍

クリアレンズ

ブルーライト35%カット

耐荷重:70kg

手元での作業向け(焦点距離:30~40cm)

保証や修理については、お買い上げの販売店までお問い合わせください。



ハズキルーペの見え方・焦点距離には個人差がございます。



メーカー保証書に記載の「見え方補償」はメーカー直販のみであり対象外となります。



保証や修理については、お買い上げの販売店までお問い合わせください。