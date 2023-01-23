『セール白_倍率交換なし_単品 Hazuki ハズキルーペ ラージ 1.6倍 クリアレンズ 白【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 12時 22分に出品され03月21日 12時 22分に終了予定です。即決価格は8,137円に設定されています。現在461件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
セール白_倍率交換なし_単品 Hazuki ハズキルーペ ラージ 1.6倍 クリアレンズ 白
ハズキが提供する保証は対象外になります。
拡大倍率: 1.6倍/ 屈折率: 2.5Dpt
クリアレンズ (ブルーライト35%カット) UV紫外線99.99%カット
手元での作業向け (焦点距離: 30~40cm)
レンズサイズ:大きなレンズ
入数:1個
フレーム色:白
拡大倍率:1.6倍
クリアレンズ
ブルーライト35%カット
耐荷重:70kg
手元での作業向け(焦点距離:30~40cm)
保証や修理については、お買い上げの販売店までお問い合わせください。
ハズキルーペの見え方・焦点距離には個人差がございます。
メーカー保証書に記載の「見え方補償」はメーカー直販のみであり対象外となります。
保証や修理については、お買い上げの販売店までお問い合わせください。
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落札価格8137円
461 入札履歴
終了
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