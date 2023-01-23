『ブルボン 業務用ココアビスケット 5.6kg（100ｇ×56袋入）【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 01時 46分に出品され04月19日 01時 46分に終了予定です。即決価格は8,135円に設定されています。現在920件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ブルボン 業務用ココアビスケット 5.6kg（100ｇ×56袋入）



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 6.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

※メーカーのパッケージ変更により商品画像と異なるパッケージになる場合がございますので予めご了承下さい。

※配送時、箱に多少のスレ等が発生する場合がございます。