『Tsurinoya-超軽量フィッシングリール，162g，kingfisher 800 1000 1500 1500s，カーボントラウト，ajing，シ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 01時 21分に出品され04月22日 01時 21分に終了予定です。即決価格は8,129円に設定されています。現在938件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ツリノヤ-超軽量スピニングフィッシングリール，162g，ファインベイト，カワセミ800 1000 1500 1500s，カーボントラウトajingシャローホイール
プロダクト機能:
1.カーボンボディ、ボディカバー、フロントドラッグ、ローター。
2.カーボンワッシャー付きの密封ドラッグシステム。
3.CNC機械加工アルミニウムハンドル、カーボンハンドルノブ付き。
4.デュアル推進アンチツイストライナーローラー。
5.ダブル陽極酸化超軽量アルミニウムスプール。
6.10 + 1ステンレス鋼ベアリング。
製品詳細
Kingfisher800 | 重量: 162g | ギア比: 5.2:1 | ベアリング: 10 1bb | 最大抗力: 4kg | ライン容量 (mm-m):0.128/100 0.148/80
Kingfisher1000 | 重量: 162g | ギア比: 5.2:1 | ベアリング: 10 1bb | 最大抗力: 4kg | ライン容量 (mm-m):0.148/130 0.165/100
Kingfisher1500 | 重量: 170g | ギア比: 5.2:1 |
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落札価格8129円
938 入札履歴
終了
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