『セフティー3 高密度防草シート 匠 耐候性約5年 幅1m×長さ50m【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 02時 52分に出品され03月25日 02時 52分に終了予定です。即決価格は8,124円に設定されています。現在232件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

セフティー3 高密度防草シート 匠 耐候性約5年 幅1m×長さ50m



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 18.00 cm

横幅 : 18.00 cm

奥行 : 105.00 cm

重量 : 8.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。