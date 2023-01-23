『セフティー3 高密度防草シート 匠 耐候性約5年 幅1m×長さ50m【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 02時 52分に出品され03月25日 02時 52分に終了予定です。即決価格は8,124円に設定されています。現在232件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
セフティー3 高密度防草シート 匠 耐候性約5年 幅1m×長さ50m
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 18.00 cm
横幅 : 18.00 cm
奥行 : 105.00 cm
重量 : 8.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ガーデンガーデン 天然木製 車輪トレリス アンティークブラウン 直径60cm×厚さ35mm 焼き磨き WT-60DBR
¥ 8124
ガーデンガーデン 天然木製 車輪トレリス アンティークホワイト 直径60cm×厚さ35mm アンティーク調仕上げ WT-60WHT
¥ 8124
ガーデンガーデン 天然木製 車輪トレリス アンティークブラウン 直径60cm×厚さ35mm 焼き磨き WT-60DBR
¥ 8124
ガーデンガーデン 天然木製 車輪トレリス アンティークホワイト 直径60cm×厚さ35mm アンティーク調仕上げ WT-60WHT
¥ 8124
ガーデンガーデン 天然木製 車輪トレリス アンティークホワイト 直径60cm×厚さ35mm アンティーク調仕上げ WT-60WHT
¥ 8124
シンセイ 遮光ネット 白 70% 1m×50m
¥ 8124
セフティー3 高密度防草シート 匠 耐候性約5年 幅1m×長さ50m
¥ 8124
Ks メッキ防草シート固定ピン 20cm 太さ4mm 400個入/CS
¥ 8124
GARDENA シャベル 角型(小型) 113cm ErgoLine ハンドルD型 17011-20 1台（直送品）
¥ 8124
セフティー3 高密度防草シート 匠 耐候性約5年 幅1m×長さ50m
¥ 8124
カクイチ 散水用ホース ＦＵＮ クリアー＋ピンクライン 内径１５ｍｍ ５０Ｍ Ｆ１２１Ｃ
¥ 8124
アルスコーポレーション 折込・替刃式剪定鋸ブラック200 替刃 201 1枚 〔×3セット〕
¥ 8123
包装材料 Sパッカー 32mm×50mm 100個セット
¥ 8123
SANEI 散水栓ボックスセット 散水栓付き 底板あり 青 R81-92S-B
¥ 8123
相田合同工場 農菜鍬 AD-133 1丁
¥ 8122
あすつく対応 「直送」 ケー・エフ・シー ［SUS8CA］ ケー・エフ・シー ホーク・カットアンカーCAタイプ ステンレス製 （50入） ポイント5倍
¥ 8122
Rxakudedo 5枚組 アイアンフェンス ガーデンフェンス花壇 柵 フェンス・垣 フェンス 屋外 錬鉄スタイルの装飾ボーダー、5PCS
¥ 8122
AIMILERチェーンソー、充電式チェーンソー、6インチチェーン2本、21V2000mAhバッテリー2枚、木工、庭園剪定、原木カットに適用し
¥ 8122
落札価格8124円
232 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！