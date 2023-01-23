『JBL TUNE FLEX GHOST 完全ワイヤレスイヤホン 2ウェイ装着/ノイズキャンセリング/IPX4/Bluetooth対応/ブラッ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 19時 42分に出品され04月06日 19時 42分に終了予定です。即決価格は8,120円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JBL TUNE FLEX GHOST 完全ワイヤレスイヤホン 2ウェイ装着/ノイズキャンセリング/IPX4/Bluetooth対応/ブラッ
【商品説明】
・2種類のイヤーチップの付け替えにより、「ながら聴き」ができる軽い装着感のオープン型と、遮音性が高く音楽に集中できる密閉型のJBL初の2ウェイ使用を可能にしたモデルです。
・JBLが誇るサウンドテクノロジーをアプリで気分に合わせてパーソナライズ
・アンビエントアウェア&トークスルー機能搭載
・技適マーク認証済み商品。 周波数帯:2.4 GHz ? 2.4835 GHz
・最大32時間の長時間再生と急速充電に対応
・水のような高い透明感が目を引くメカニカルなスケルトンデザイン採用
・軽い装着感の「オープン型」と、遮音性が高い「密閉型」を選べる2ウェイ仕様
【サイズ】
高さ : 4.60 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 18.50 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
OEM UrbanX 2021 ステレオヘッドフォン Samsung Galaxy S10 Lite 編組ケーブル用 - AKGによるデザイン - マイク付き (ブラック) USB-Cコネクター付き (米国版)
¥ 8120
WC Wicked Cushions 交換用イヤーパッド Sony WH1000XM3 オーバーイヤーヘッドホン用 - 柔らかいPUレザークッション 豪華なノイズ遮断メモリーフォーム並行輸入
¥ 8120
EMPERSTAR Noise Cancelling Headphones， Over The Ear Headphones Wireless Bluetooth Multipoint Comfortable and Foldable Over Ear Wireless Headse並行輸入
¥ 8120
MP electronics MP-U8 Wireless Elite， Sweatproof， Sport Earphones， Earbuds， Bluetooth Earphones， Fast Charging Black
¥ 8120
ワイヤレスイヤホン LEDディスプレイイヤホンBluetooth ワイヤレスイヤホン LEDディスプレイイヤホン Hi-Fi 最新Bluetooth5.0+EDR搭載 3Dステレオサウンド 完全
¥ 8120
I LOVE EF IFECCO ワイヤレスBluetoothヘッドフォン 内蔵マイクと3.5mmケーブル付き 有線ヘッドセットモード用 HDステレオサウンド ソフトイヤーパッド 長いバッ
¥ 8120
WC Wicked Cushions 交換用 イヤーパッド 対応機種 Bose QuietComfort 35 (QC35) ＆ QuietComfort 35ii (QC35ii) ヘッドホンなど -快適さと耐久性アップ並行輸入
¥ 8120
WC Wicked Cushions 交換用 イヤーパッド 対応機種 Bose QuietComfort 35 (QC35) ＆ QuietComfort 35ii (QC35ii) ヘッドホンなど -快適さと耐久性アップ並行輸入
¥ 8120
BZOJIFO Swimming Headphones， IPX8 Waterproof MP3 Player 32GB Bone Conduction Headphones Wireless Bluetooth 5.3 Open-Ear Headphones for Swimming Skiing
¥ 8120
Kurdene (クルデン) Bluetooth ワイヤレスイヤホン Bluetoothヘッドフォン 充電ケース付き ライブのようなサウンド IPX8 防水 スポーツ ミニイヤホン タッチコン
¥ 8120
WC Wicked Cushions プレミアム 交換用 イヤーパッド Bose ヘッドホン 対応機種 QC35 ＆ 35ii / QC25 / QC15- 快適さと耐久性アップ ｜2020年改良バージ並行輸入
¥ 8120
JBL Reflect Contour 2.0 インイヤー型ワイヤレススポーツヘッドホン 3ボタンマイク/リモート付き ブラック
¥ 8120
CCA C10 5つのドライバー ハイブリッド インイヤーモニター 両側 HiFi 4BA 1DD 高解像度 イヤホン/イヤホン 3.5mm金メッキプラグ付き 取り外し可能なケーブル 2
¥ 8120
Astro Gaming Folding Heasdet Stand
¥ 8120
Skullcandy ヘッドフォン S5PXW-L003 イヤホン本体 ブラック
¥ 8120
Avantree E171マイク付き有線スポーツイヤフォン、オーバーイヤーフック付きイヤホンの周りに汗をかき止めるラップ、iPhone、携帯電話と互換性のあるエクササイ
¥ 8120
MAX190338 - Kids Safe Headphones by Maxell
¥ 8120
LOGICOOL USBヘッドセット H540並行輸入
¥ 8120
落札価格8120円
214 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！