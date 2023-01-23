『トキ ブリーフバッグ TMB 10:59 メンズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 06時 05分に出品され03月31日 06時 05分に終了予定です。即決価格は8,120円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
トキ ブリーフバッグ TMB 10:59 メンズ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 11.30 cm
横幅 : 31.30 cm
奥行 : 42.00 cm
重量 : 710.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8120円
487 入札履歴
終了
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