ウッディジョー 帆船 ミニ帆船1 カティーサーク 木製模型【お歳暮】

商品情報

【商品名】

ウッディジョー 帆船 ミニ帆船1 カティーサーク 木製模型



【商品説明】

・This is a assembly kit made from mainly wood and requires separate tools, paint, etc



【サイズ】

高さ : 2.70 cm

横幅 : 11.10 cm

奥行 : 17.30 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。