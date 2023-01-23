『Youtooz Keyleth 5インチ ビニールフィギュア コレクタブルKeyleth of The Air Ashari TVシリーズ The L【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 19時 29分に出品され03月20日 19時 29分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Youtooz Keyleth 5インチ ビニールフィギュア コレクタブルKeyleth of The Air Ashari TVシリーズ The Legend of Vox Machina by Youtooz
|ブランド名
|You Tooz
|商品コメント
| Amazonオリジナルシリーズ「The Legend of Vox Machina」の商品。
YOUTOOZ VOX MACHINAコレクション高さ5インチのキーレスに立って、これまで以上にかわいく見えません。 彼女はクラシックなエルフコスチュームをモデルにしています。 彼女が立っている間、スタッフ、コンフラックスのSpire of Confluxを両手で握っています。
カスタムアートパッケージ 窓付きのディスプレイボックスは、暗い緑豊かなエルフの森に座っているキーレスを示すイラストです。 様々な種類のカラフルな葉に囲まれています。 ボックスの内部には、大陸の景色の頂上にThe Legend of Vox Machinaのロゴが描かれており、金色の光のストリングが舞い渡ります。
高品質素材 この5インチのフィギュアは、滑らかで耐久性のあるビニール製で、長い保存期間をします。
高品質パッケージ コレクションはマット、エンボス加工の保護スリーブで出荷されます。
アクションフィギュアギフト このKeylethコレクションは、人気のプライムTVシリーズ「The Legend of Vox Machina」のファンなら誰にでも最適なギフトです。
観客 このコレクションフィギュアは15歳以上を対象としています。
この製品は商品で、100%本物です。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0810122541097
商品コード
YS0000028539939336
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落札価格8106円
66 入札履歴
終了
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