『コーセー プレディア Predia リリーシング アロマ オードトワレ 75mL 香水【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 01時 07分に出品され03月26日 01時 07分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在121件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コーセー プレディア Predia リリーシング アロマ オードトワレ 75mL 香水



【商品説明】

・※予告なく商品パッケージが変更となる場合があり、掲載画像と異なる事がございます。予めご了承下さいませ。

・メーカー/ブランド名：コーセー プレディア Predia

・分類：フレグランス ＞ レディース

・区分：国内製 ・ 化粧品

・商品名：コーセー プレディア Predia リリーシング アロマ オードトワレ 75mL 【香水】



【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 7.80 cm

奥行 : 9.40 cm

重量 : 210.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。