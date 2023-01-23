『コーセー プレディア Predia リリーシング アロマ オードトワレ 75mL 香水【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 01時 07分に出品され03月26日 01時 07分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在121件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コーセー プレディア Predia リリーシング アロマ オードトワレ 75mL 香水
【商品説明】
・※予告なく商品パッケージが変更となる場合があり、掲載画像と異なる事がございます。予めご了承下さいませ。
・メーカー/ブランド名：コーセー プレディア Predia
・分類：フレグランス ＞ レディース
・区分：国内製 ・ 化粧品
・商品名：コーセー プレディア Predia リリーシング アロマ オードトワレ 75mL 【香水】
【サイズ】
高さ : 7.60 cm
横幅 : 7.80 cm
奥行 : 9.40 cm
重量 : 210.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8106円
121 入札履歴
終了
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