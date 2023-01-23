『ペット用 酸素室用ケージ ペットオキシホテル スクエアSサイズ(外寸：W50×D60×H50cm)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 22時 14分に出品され03月12日 22時 14分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ペット用 酸素室用ケージ ペットオキシホテル スクエアSサイズ(外寸：W50×D60×H50cm)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.50 cm

横幅 : 55.20 cm

奥行 : 57.80 cm

重量 : 1.82 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ペット用品、生き物

その他ペット用品、生き物 タグ ペット用

酸素室用ケージ

ペットオキシホテル

スクエアSサイズ(外寸：W50×D60×H50cm)