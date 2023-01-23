『エー・エル・アイ BAG CORDURA メンズ ネイビー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 06時 03分に出品され04月10日 06時 03分に終了予定です。即決価格は8,099円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エー・エル・アイ BAG CORDURA メンズ ネイビー
【商品説明】
・PC収納可
・ストラップの種類: 調節可能
・タテ40cmxヨコ28.5cmxマチ11cm
・ペンホルダー付き
・ポケットの数:14(外側7/内側7)
・留め具の種類: ファスナー
・重量:760g
【サイズ】
高さ : 11.60 cm
横幅 : 34.80 cm
奥行 : 42.80 cm
重量 : 780.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8099円
745 入札履歴
終了
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