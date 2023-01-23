『サクライ貿易(SAKURAI) 野球 トレーニング グラブ(グローブ) 守備 特別設計 守備練習専用 TG-1012【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月10日 09時 11分に出品され04月10日 09時 11分に終了予定です。即決価格は8,098円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※併売のため、在庫切れの際はご了承ください。発送委託により倉庫業者がお届けする場合がございます※
捕球面:天然皮革
背面:天然皮革
本体カラー:レッドオレンジ×ブラック
対象プレーヤー:オールラウンド
サイズ:全長230mm
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サクライ貿易(SAKURAI) 野球 トレーニング グラブ(グローブ) 守備 特別設計 守備練習専用 TG-1012
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落札価格8098円
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終了
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