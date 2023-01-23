『サクライ貿易(SAKURAI) 野球 トレーニング グラブ(グローブ) 守備 特別設計 守備練習専用 TG-1012【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月10日 09時 11分に出品され04月10日 09時 11分に終了予定です。即決価格は8,098円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ※併売のため、在庫切れの際はご了承ください。発送委託により倉庫業者がお届けする場合がございます※

捕球面:天然皮革

背面:天然皮革

本体カラー:レッドオレンジ×ブラック

対象プレーヤー:オールラウンド

サイズ:全長230mm