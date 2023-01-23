『雪駄 メンズ 男性 牛革底 黄畳台白鼻緒 Ｍ Ｌ ＬＬ 3Ｌ 4Ｌ 浴衣 着物 礼装用 結婚式 成人式 日本製 (4L)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 02時 22分に出品され03月30日 02時 22分に終了予定です。即決価格は8,092円に設定されています。現在277件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

雪駄 メンズ 男性 牛革底 黄畳台白鼻緒 Ｍ Ｌ ＬＬ 3Ｌ 4Ｌ 浴衣 着物 礼装用 結婚式 成人式 日本製 (4L)



【商品説明】

・3Ｌ：長さ約28.5ｃｍ（適応サイズ約27.5～29ｃｍ）・巾約11.2ｃｍ・かかと約1.7ｃｍ/

・4Ｌ：長さ約30ｃｍ（適応サイズ約29～30.5ｃｍ）・巾約11.5ｃｍ・かかと約1.7ｃｍ/

・サイズ：Ｍ：長さ約24ｃｍ（適応サイズ23～24.5ｃｍ）・巾約10ｃｍ・かかと約1.5ｃｍ/

・素材構成: 合皮・ビニール・牛革

・Ｌ：長さ約25ｃｍ（適応サイズ24～25.5ｃｍ）・巾約10ｃｍ・かかと約1.5ｃｍ/

・ＬＬ：長さ約27ｃｍ（適応サイズ26～27.5ｃｍ）・巾約10.5ｃｍ・かかと約1.5ｃｍ/



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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