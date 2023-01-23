『リュック・バッグ・ケース シマノ(SHIMANO) エギストックショルダーバッグ スモークベージュ BS-032S【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 11時 55分に出品され03月16日 11時 55分に終了予定です。即決価格は8,091円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 テント部品、アクセサリー

【商品名】

シマノ(SHIMANO) エギストックショルダーバッグ スモークベージュ BS-032S



【商品説明】

・素材:ポリエステル



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 23.80 cm

奥行 : 33.80 cm

重量 : 1.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。