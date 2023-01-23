『イースト・ライヴ・インデックス23 DVD【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 12時 30分に出品され03月22日 12時 30分に終了予定です。即決価格は8,089円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
（中古品）イースト・ライヴ・インデックス23 [DVD]
※商品カテゴリは商品ページ上部にも記載しておりますので、ご希望の商品カテゴリであることをお確かめの上ご注文をお願い致します。
【サイズ】
高さ : 1.48 cm
横幅 : 13.76 cm
奥行 : 18.03 cm
重量 : 80.0 g
【商品カテゴリ】
ワールドミュージックの音楽映像ソフト
※お届け：受注後に再メンテ、梱包します。
[書籍の場合]経年による使用感や汚れ日ヤケ（稀に書き込みライン引き）等ある場合もありますが、通読の問題はございません。また、特別な記載無くレンタルアップ品の場合がございます。
[DVDの場合]レンタル落ちはケースは無くディスクとジャケットのお届けとなります。使用感や汚れ日ヤケ等ある場合もあります。
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落札価格8089円
270 入札履歴
終了
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