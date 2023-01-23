『呉竹 筆ペン 水性 ZIG クリーンカラー リアルブラッシュ 60色 RB-6000AT/60V【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 04時 00分に出品され03月12日 04時 00分に終了予定です。即決価格は8,088円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

呉竹 筆ペン 水性 ZIG クリーンカラー リアルブラッシュ 60色 RB-6000AT/60V



【商品説明】

・160mmX162mmX70mm

・イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使える

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・対象性別:female

・毛筆だから細書き、ベタ塗り自由自在。



【サイズ】

高さ : 7.39 cm

横幅 : 16.21 cm

奥行 : 18.92 cm

重量 : 610.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。