『呉竹 筆ペン 水性 ZIG クリーンカラー リアルブラッシュ 60色 RB-6000AT/60V【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 04時 00分に出品され03月12日 04時 00分に終了予定です。即決価格は8,088円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
呉竹 筆ペン 水性 ZIG クリーンカラー リアルブラッシュ 60色 RB-6000AT/60V
【商品説明】
・160mmX162mmX70mm
・イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使える
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・対象性別:female
・毛筆だから細書き、ベタ塗り自由自在。
【サイズ】
高さ : 7.39 cm
横幅 : 16.21 cm
奥行 : 18.92 cm
重量 : 610.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
呉竹 筆ペン クリーンカラー リアルブラッシュ+MANGAKA ポーチ付 大 RBCN160/39V
¥ 8071
呉竹 筆ペン ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ80色セット RB-6000AT/80V
¥ 8070
ふるさと納税 11_5-09 ホワイトクリアジェル 200g 佐賀県鳥栖市
¥ 8050
ふるさと納税 11_5-08 ナチュラルアクアジェル 250g 佐賀県鳥栖市
¥ 8050
スチレンボード（両面紙貼りパネル）SEKISUI エスレンコア 5mm厚 A1（よりやや大きめ）10枚入
¥ 8040
Ausuc スプレーブースセット エアーブラシシステム スプレーワーク ペインティングブース エアブラシ用 排気ダクト付き塗装ブース
¥ 8039
シヤチハタ アートライン ポップメイト 水性顔料セット 混合19本セット
¥ 8037
（業務用セット） プロッキー 細字 紫 ×40セット
¥ 8028
三菱鉛筆 水性マーカー プロッキー詰替えタイプ用インクカートリッジ 太字角芯+細字丸芯 赤 PMR70.15 1本 ×80セット
¥ 8026
文房具・学用品 三菱鉛筆 uni ポスカ 水性マーカー 中字丸芯 PC-5M 全29色セット + ロコネコ試筆カード
¥ 8005
STABILO スタビロ 水性ペン ペン68 ブラッシュ 19色 25本アソートセット 568-25-321
¥ 8002
サクラクレパス 洗たくでおとせるサインペン 12色 5個 MK-S12（5）
¥ 8002
(業務用5セット)寺西化学工業 水性サインペン/ラッションペン 〔細字/12色セット〕 M300C-12
¥ 7980
(業務用5セット)寺西化学工業 水性サインペン/ラッションペン 〔細字/12色セット〕 M300C-12
¥ 7980
(業務用10セット)寺西化学工業 水性サインペン/ラッションペン 〔細字/6色セット〕 M300C-6
¥ 7979
（業務用セット） プロッキー 細字 紫 ×40セット
¥ 7974
（まとめ） 三菱鉛筆 水性マーカー プロッキー 細字丸芯+極細 黄土色 PM120T.19 1本 ×50セット
¥ 7973
（まとめ） 三菱鉛筆 水性マーカー プロッキー 詰め替えタイプ 太字角芯+細字丸芯 黄土色 PM150TR.19 1本 ×40セット
¥ 7973
落札価格8088円
973 入札履歴
終了
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