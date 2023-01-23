『ダルトン(Dulton) プラスチック ゴミ箱 トラッシュカン 65リットル グリーン ふた キャスター 水抜き穴 高さ680mm 幅415mm 奥行【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 06時 44分に出品され04月12日 06時 44分に終了予定です。即決価格は8,087円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ: H68xW41.5xD46cm

素材・材質:ポリエチレン

生産国:中国

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