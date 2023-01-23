『CCOMPANY LIMITED 財布 メンズ スキミング防止 財布 小銭入れ カードケース RFID保護 セキュア (ブラック)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 05時 51分に出品され03月13日 05時 51分に終了予定です。即決価格は8,086円に設定されています。現在901件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CCOMPANY LIMITED 財布 メンズ スキミング防止 財布 小銭入れ カードケース RFID保護 セキュア (ブラック)



【サイズ】

高さ : 2.50 cm

横幅 : 7.30 cm

奥行 : 7.80 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。