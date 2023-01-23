『ストレリチアK 旧：チャージK 犬猫用 50g ペット ペット用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 16時 30分に出品され03月09日 16時 30分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在699件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
腎臓疾患のサポートに
ペット用栄養補助食品
【原材料】ベジタブルエンザイム、乳酸菌生産物質、バイオフラボノイド複合、ビタミンC、グレープシード抽出物、ダンディライオン抽出物、コエンザイムQ-10、タウリン
【使用方法】体重5kg当たりティースプーン1/2杯を1回量として1日2回与えてください。※症状により量を加減してください。
【保管上のご注意】高温多湿及び直射日光をさけ冷暗所へ保管して下さい。
体重5キロの仔で一か月分の給与量
イノベイティブ ナチュラル コロイダルシルバー 1100ppm 59ml
¥ 8085
共立製薬 犬猫用 センダンα 30ml
¥ 8085
【60個セット】 シーザー トッピング あじわいチキン味１２ｇ×３
¥ 8084
Glyco-Flex III グリコフレックス 3 チュアブル・タブレット 120錠
¥ 8079
【2個セット】メニわんEyecare II 180粒（60粒×3袋）
¥ 8078
【2個セット】メニわんEyecare II 180粒（60粒×3袋）
¥ 8078
森乳サンワールド ラクトフェリDX 1グラム (x 50)
¥ 8077
2個セットプロモーション700 中・大型犬用 60粒
¥ 8072
サンタプロン ペット用 130cc
¥ 8070
天然海藻サプリメント アルギチャンプＡＬＧＩＣＨＡＭＰ 1kg 徳用袋 愛犬のための栄養補助食品
¥ 8070
2個セット ニュートロ ナチュラルチョイス 超小型犬 4kg以下用 成犬用 チキン&玄米 4kg x2 Nutro ドッグフード 犬用 犬 いぬ
¥ 8064
アズミラ メガペットデイリー 90カプセル
¥ 8062
「あすつく」アズミラ・メガペットデイリー (90カプセル)
¥ 8062
Bon・rupa(ボンルパ) BONRUPA enzayme 200ml 3本セット
¥ 8060
メイベットDC 2グラム (x 60)
¥ 8058
2個セット オリジン レジオナルレッド ドッグ 2kg x2 4kg ドライフード ドッグフード 犬用 フード ORIJIN
¥ 8057
ダスクイン 150粒入り 小型中型犬(1kg-28kg)用 ニュートラマックス・ラボラトリーズ社
¥ 8050
日本ヒルズ・コルゲート SDアダルト大型犬種用成犬用12kg
¥ 8043
落札価格8085円
699 入札履歴
終了
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