ストレリチアK 旧：チャージK 犬猫用 50g ペット ペット用【コストコ お買い得】

商品情報

腎臓疾患のサポートに

ペット用栄養補助食品

【原材料】ベジタブルエンザイム、乳酸菌生産物質、バイオフラボノイド複合、ビタミンC、グレープシード抽出物、ダンディライオン抽出物、コエンザイムQ-10、タウリン

【使用方法】体重5kg当たりティースプーン1/2杯を1回量として1日2回与えてください。※症状により量を加減してください。

【保管上のご注意】高温多湿及び直射日光をさけ冷暗所へ保管して下さい。

体重5キロの仔で一か月分の給与量