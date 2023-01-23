『プーマ ジャケット PUMA メンズ プーマ チーム ボンバー 限定 ( Puma Team Bomber JKT Limited ボンバージャケット JACKET アウター 539175 )【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 20時 36分に出品され03月12日 20時 36分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
プーマ ジャケット PUMA メンズ プーマ チーム ボンバー 限定 ( Puma Team Bomber JKT Limited ボンバージャケット JACKET アウター 539175 )
プーマ(PUMA)2022Holidayより限られた店舗のみ取り扱いの限定モデルが待望のリリース！
カレッジテイスト漂うクラシカル＆スポーティーなサガラワッペン＆アーチロゴパッチが目を惹くボンバージャケット！
ソフトでしなやかな質感が魅力のポリエステルBODY、保温性を高める中綿、そして、インターナショナル企画によるゆったりめのシルエットも見逃せない！
ポケットは合計2個。
完売必至の限定モデルだけに、是非とも、お見逃しなく！
素材・注意点について
表地＆裏地＆中綿：ポリエステル100％
サイズは日本企画ではなく、インターナショナルサイズになります。
生産国について
ベトナム
サイズについて
モデルは身長170cmでブラック(01)のサイズMを着用。
サイズ:着丈(cm)×身幅(cm)×袖丈(cm)
M:70×61×64
L:73×65×65
XL:75×69×66
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落札価格8085円
739 入札履歴
終了
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