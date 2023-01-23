『プーマ ジャケット PUMA メンズ プーマ チーム ボンバー 限定 ( Puma Team Bomber JKT Limited ボンバージャケット JACKET アウター 539175 )【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 20時 36分に出品され03月12日 20時 36分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 プーマ ジャケット PUMA メンズ プーマ チーム ボンバー 限定 ( Puma Team Bomber JKT Limited ボンバージャケット JACKET アウター 539175 )



プーマ(PUMA)2022Holidayより限られた店舗のみ取り扱いの限定モデルが待望のリリース！



カレッジテイスト漂うクラシカル＆スポーティーなサガラワッペン＆アーチロゴパッチが目を惹くボンバージャケット！



ソフトでしなやかな質感が魅力のポリエステルBODY、保温性を高める中綿、そして、インターナショナル企画によるゆったりめのシルエットも見逃せない！



ポケットは合計2個。



完売必至の限定モデルだけに、是非とも、お見逃しなく！



素材・注意点について

表地＆裏地＆中綿：ポリエステル100％



サイズは日本企画ではなく、インターナショナルサイズになります。



生産国について

ベトナム



サイズについて

モデルは身長170cmでブラック(01)のサイズMを着用。



サイズ:着丈(cm)×身幅(cm)×袖丈(cm)

M:70×61×64

L:73×65×65

XL:75×69×66

カテゴリ ファッション

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