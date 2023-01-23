『ピュアクリスタル セラミックス スクエア 猫用 1L【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 06時 55分に出品され05月10日 06時 55分に終了予定です。即決価格は8,082円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ピュアクリスタル セラミックス スクエア 猫用 1L
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 19.40 cm
横幅 : 23.60 cm
奥行 : 23.80 cm
重量 : 1.86 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8082円
205 入札履歴
終了
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