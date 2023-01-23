『変換名人 M／B IDE→SATA 2ポート IDE-SATAIM／2〔×3セット〕【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 21時 33分に出品され03月30日 21時 33分に終了予定です。即決価格は8,068円に設定されています。現在611件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 パソコン周辺機器 ケーブル M／B IDE→SATA 2ポート

変換名人 M／B IDE→SATA 2ポート IDE-SATAIM／2〔×3セット〕

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【商品名】 （まとめ）変換名人 M／B IDE→SATA 2ポート IDE-SATAIM／2【×3セット】 【ジャンル・特徴】 パソコン周辺機器 ケーブル M／B IDE→SATA 2ポート [ IDE-SATAIM/2 ] 【メーカー名】変換名人【型番】IDE-SATAIM/2 IDE-SATAアダプタ SATA 機器を同時に2台増設・・・続きは下へ