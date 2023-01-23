『Koss Porta Pro 有線 限定版 リズム ベージュ オンイヤーヘッドホン インラインマイク 音量調節 タッチリモコン ハードキャリ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 13時 44分に出品され03月20日 13時 44分に終了予定です。即決価格は8,067円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Koss Porta Pro 有線 限定版 リズム ベージュ オンイヤーヘッドホン インラインマイク 音量調節 タッチリモコン ハードキャリ
【商品説明】
・コスの音 - ニューカラーウェイ、ポルタプロと同じクラシックなサウンド、素晴らしいレトロルック。
・完璧な携帯性 - Porta Pro限定版には、簡単に持ち運べるブランドのハードシェルケースが付属します。
・折りたたみ可能なデザイン ? 究極のポータブルヘッドホン。折りたたみ式ヘッドバンドデザインで保護ストレージ。
・接続を維持 - インラインマイク、リモート&減衰ボリュームコントロールで電話をかけたり音楽をコントロールしましょう。
【サイズ】
高さ : 7.90 cm
横幅 : 16.21 cm
奥行 : 19.00 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8067円
22 入札履歴
終了
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