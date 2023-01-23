『クプレラ クラシック セミベジタリアン・ドッグ 4.54kg【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 03時 07分に出品され04月05日 03時 07分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在571件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本体サイズ (幅X奥行X高さ) :24×16×51cm

本体重量:4.54kg

原産国:オーストラリア



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