『ビニールプール プール 水遊び うきわ 海 浮輪 可愛い ビーチ リゾート 動物 子供用ビニールプール インスタ ナイトプール 庭 室内 室外 涼しい 家庭用プール【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 01時 51分に出品され03月06日 01時 51分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品説明】



大人も子供も楽しめます！

暑い夏にシュートして涼しくちゃぷちゃぷ遊ばせて、

木漏れ日に庭に親子一緒に芝生水遊びに家族幸せになる遊びプルです。

※商品はモニターの発色によって実際のものと色が異なる場合がございます 。

※仕様、デザインは予告なく変更することがあります。



内容：プール本体（電動ポンプ付かない）

素材：PVC



送料について、送料無料

※北海道+1000円 沖縄、離島は+4000円を追加します。

どうぞご了承くださいませ。