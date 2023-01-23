『アルパイン(ALPINE) ビルトインUSB/HDMI接続ユニット用 Android接続MHLケーブル KCU-G60MH【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 01時 57分に出品され03月16日 01時 57分に終了予定です。即決価格は8,058円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アルパイン(ALPINE) ビルトインUSB/HDMI接続ユニット用 Android接続MHLケーブル KCU-G60MH
【商品説明】
・HDMIケーブル
・MHL-Micro USB変換ケーブル
・USB-Micro USB変換ケーブル
・商品の重量:??116g
・梱包サイズ:?21x18.7x2.3cm
【サイズ】
高さ : 2.30 cm
横幅 : 18.70 cm
奥行 : 21.00 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8058円
405 入札履歴
終了
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