『アルパイン(ALPINE) ビルトインUSB/HDMI接続ユニット用 Android接続MHLケーブル KCU-G60MH【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 01時 57分に出品され03月16日 01時 57分に終了予定です。即決価格は8,058円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アルパイン(ALPINE) ビルトインUSB/HDMI接続ユニット用 Android接続MHLケーブル KCU-G60MH



【商品説明】

・HDMIケーブル

・MHL-Micro USB変換ケーブル

・USB-Micro USB変換ケーブル

・商品の重量:??116g

・梱包サイズ:?21x18.7x2.3cm



【サイズ】

高さ : 2.30 cm

横幅 : 18.70 cm

奥行 : 21.00 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。