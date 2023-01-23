『オヴジェクト 日本製 水筒 ボトルインステンレスボトル ボトル 320ml/380ml/440ml カッパー O-BTL-CP 6.2×7.【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 00時 59分に出品され04月19日 00時 59分に終了予定です。即決価格は8,057円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オヴジェクト 日本製 水筒 ボトルインステンレスボトル ボトル 320ml/380ml/440ml カッパー O-BTL-CP 6.2×7.



【商品説明】

・サイズ:約6.2×7.5×21.3cm

・原産国:日本

・容量:ほうろうボトル/320ml、ボトルインボトル/380ml、ステンレスボトル/440ml

・材質:ステンレス・シリコン・ABS・ほうろう・ほうろう用銅板



【サイズ】

高さ : 7.50 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 25.00 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。