『オヴジェクト 日本製 水筒 ボトルインステンレスボトル ボトル 320ml/380ml/440ml カッパー O-BTL-CP 6.2×7.【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 00時 59分に出品され04月19日 00時 59分に終了予定です。即決価格は8,057円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オヴジェクト 日本製 水筒 ボトルインステンレスボトル ボトル 320ml/380ml/440ml カッパー O-BTL-CP 6.2×7.
【商品説明】
・サイズ:約6.2×7.5×21.3cm
・原産国:日本
・容量:ほうろうボトル/320ml、ボトルインボトル/380ml、ステンレスボトル/440ml
・材質:ステンレス・シリコン・ABS・ほうろう・ほうろう用銅板
【サイズ】
高さ : 7.50 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 25.00 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8057円
414 入札履歴
終了
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