大黒摩季 / PHOENIX（初回限定生産盤／BIG盤／CD＋2DVD） [CD]【2024年最新】

種別:CD 邦楽J-POP 発売日:2020/12/23 販売元:B ZONE 登録日:2020/11/17 大黒摩季 オオグロマキ フェニックス 大黒摩季 CD 特典:PHOENIX SPECIAL WEBSITEアクセス用シリアルナンバー(初回生産分のみ特典)/本人直筆メッセージ(プリント)付 内容:Let’sGo!! Girls/RAINBOW QUEST 〜僕らはピースメイト〜 with RAINBOW KIDS/OK/Shakaシャカ You’ll be all right 〜 Big Wave ver. 〜 wi/GET YOUR WAVE feat.生沢佑一,徳永暁人(doa),上原大解説:1992年シングル「STOP MOTION」でデビューを果たした、シンガーソングライターとして活躍している”大黒摩季(おおぐろまき)”。2作目シングル「DA・KA・RA」をはじめ「チョット」「あなただけ見つめてる」「夏が来る」「ら・ら・ら」など立て続けにヒットし、アルバム「BACK BEATs #1」は大ヒットを記録し知名度ともに人気を博した。2010年に病気治療のため活動を休止し、2016年活動を再開させる。本作は、2020年の集大成となるアルバムのリリース。2020年3月から連続配信し続けた、癒しとENERGY溢れる12曲を収録。自身の熱い気持ちが詰まった作品に仕上