『送料無料 マバム MAVAM/プラチナムフレグランス 9種類の中から5本選べる 飲み比べスパークリングワイン ハーフサイズ375ml×５本 甘口【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 17時 13分に出品され03月26日 17時 13分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名：【マバム MAVAM】

原産国：SPAINスペイン

内容量：375ml

タイプ：甘口

4種類 ：

1.マバムマジック：アルコール度数/7％

2.マバムテンテーション：アルコール度数/7％

3.マバムグシア：アルコール度数/5.5％

4.マバム ビーチ：アルコール度数/7％





商品名：【プラチナムフレグランスPLATINVM FRAGRANCE】

原産国：スペイン カスティーリャ・ラ・マンチャ

品 種：シャルドネ―グレープ、マスカットグレープ

内容量：375ml

タイプ：やや甘口

ボトルサイズ：Φ25×H26.5cm

5種類：

No.3ローズ＆オレンジ

No.5ストロベリー＆ミント

No.6バイオレット＆ワイルドベリー

No.7パイナップル＆ココナッツ

No.8アップル＆アマレット

※北海道・沖縄・離島は別途送料がかかります。