『Equestrian プレーンレザー 鐙革 ブラウン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 10時 20分に出品され03月13日 10時 20分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在574件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
<乗馬・乗馬用品・馬具>Equestrian プレーンレザー 鐙革 ブラウン
【商品説明】
・幅2.5cmx長さ150cmのいたってノーマルな鐙革
・本革・一枚革
・色はブラックとブラウン
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8050円
574 入札履歴
終了
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