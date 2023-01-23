『BD/TVアニメ/WAVE!! 〜サーフィンやっぺ!!〜 2 -湘南編-(Blu-ray) (本編ディスク+特典ディスク)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 23時 44分に出品され03月22日 23時 44分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 TVアニメ (MAGES.、前野智昭、中島ヨシキ、小笠原仁、佐藤拓也、岩佐とも子、土橋安騎夫)

2021年4月21日 発売