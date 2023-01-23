『COOYOO 2 Pack Dog Leash 4 FT Heavy Duty - Comfortable Padded Handle - Reflective Dog Leash for Medium Large Dogs with Collapsible Pet Bowl【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月19日 03時 02分に出品され04月19日 03時 02分に終了予定です。即決価格は8,044円に設定されています。現在798件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名COOYOO 2 Pack Dog Leash 4 FT Heavy Duty - Comfortable Padded Handle - Reflective Dog Leash for Medium Large Dogs with Collapsible Pet Bowlブランド：COOYOO商品サイズ：1/2 x 4 FT (18~120 lbs.)高さ：7.1 cm横幅：23.3 cm奥行：24.3 cm 商品番号：色：Set 2-Black+Blue素材：Polyester